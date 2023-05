We zijn ruim anderhalf jaar verder, maar Playground Games voorziet hun arcade racer Forza Horizon 5 met regelmaat van nieuwe updates en de laatste in die reeks is de “Explore the Horizon” update, die deze week uitgerold gaat worden naar de verschillende platformen.

Eén van de hoogtepunten is de compleet vernieuwde foto modus. Die was al aanwezig in de game, maar de studio heeft flink wat zaken aangepast en toegevoegd. Zo kun je nu – onder meer – de tijd, het weer en de standen van de wielen aanpassen.

Daarbij krijgen zestien trucks de “overland modification”, die eerst alleen beschikbaar was voor een enkele auto in de Rally Adventure uitbreiding. Natuurlijk wordt ook de Festival Playlist ververst en volgen er nieuwe voertuigen die je tijdens de aankomende seizoenen kunt verdienen.

Dat zijn de 2019 DeBerti Ford Super Duty F-250 Lariat ‘Transformer’, de 1986 Ford F-150 XLT Lariat, de 1972 Chevrolet K-10 Custom en de 2022 GMC HUMMER EV Pickup.