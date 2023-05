Ze zijn er bij Bungie niet vies van om Destiny 2 hier en daar te voorzien van een knipoog naar andere, geliefde games en met de lancering van Season of the Deep heeft de studio wederom een aantal zaken in de game gestopt.

Ditmaal draait het om een samenwerking met – hoe kan het ook anders – moederbedrijf Sony. Zo zijn er onder meer finishers, emotes, armor sets, Sparrows en meer toegevoegd, die gebaseerd zijn op bekende franchises zoals The Last of Us, God of War, Horizon en Ghost of Tsushima.

De trailer hieronder laat mooi zien wat je allemaal kunt terugvinden.