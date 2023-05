Metro: Exodus is het meest recente deel uit de Metro franchise en was een vervolg op Metro: Last Light uit 2013. Exodus is inmiddels al 4 jaar oud en kreeg destijds een current-gen upgrade om goed met de tijd mee te gaan. Ontwikkelaar 4A Games is inmiddels hard bezig met een nieuwe Metro game dat geïnspireerd zal zijn door de huidige oorlog in Oekraïne. Wanneer het nieuwe deel verschijnt, is nog onbekend.

Wel is bekend dat Metro: Exodus het nog steeds erg goed doet in de verkopen en dat blijkt uit de laatste cijfers. Embracer Group onthulde de laatste verkoopcijfers tijdens een financiële meeting en daaruit blijkt dat Metro: Exodus meer dan 8.5 miljoen keer verkocht is. Dat is een uiterst mooi cijfer en de game was in het eerste kwartaal van dit jaar ook 500.000 keer verkocht.