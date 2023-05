Bungie heeft ons nog maar net kunnen verblijden met de Lightfall uitbreiding voor Destiny 2 en de studio blikt inmiddels voorzichtig vooruit naar de grote finale van de Light & Darkness saga. Deze verhaallijn zal afgelosten worden met de uitbreiding The Final Shape.

De ontwikkelaar mocht tijdens de PlayStation Showcase kort gebruikmaken van de gelegenheid om de eerste teaser te delen, waarin men kort ingaat op wat zich zoal heeft afgespeeld. Bungie zal op 22 augustus een Destiny Showcase organiseren, waar ze naar alle waarschijnlijkheid meer informatie gaan delen over The Last Shape.