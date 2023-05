Remedy Games liet tijdens de PlayStation Showcase een nieuwe trailer zien van Alan Wake 2. Hierin werd niet aangegeven van welk platform er beelden werden getoond, maar daar is nu duidelijkheid over geschept.

Director of Communications and Community Thomas Puha heeft via Twitter laten weten dat de nieuwe Alan Wake 2 trailer voor 100 procent op de PlayStation 5 liep. Remedy liet in 2021 optekenen dat het vervolg op Alan Wake een grafische powerhouse zal worden en volgens Puha is de trailer het bewijs dat dit inderdaad het geval is. Hij gaat zelfs zo ver dat dat hij denkt dat Alan Wake 2 de mooiste game zal worden van dit jaar.

“The Alan Wake 2 trailer in the PlayStation Showcase was 100% running on PlayStation 5. I want to really point that out. We did say in 2021 that we are gonna push the graphics hard on this one. I think we’ll have the best looking game in 2023.”