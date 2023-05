Het slotstuk van de PlayStation Showcase van gisteravond was een vrij lange gameplaysessie van Marvel’s Spider-Man 2. Er werd alleen geen exacte releasedatum gegeven. Insomniac heeft nu laten weten wanneer dat wel gaat gebeuren.

De Amerikaanse ontwikkelaar heeft een bericht de wereld in gestuurd via Twitter, waarin staat dat de releasedatum en andere informatie over Marvel’s Spider-Man 2 binnenkort bekend zullen worden gemaakt. Het lijkt er dus op dat we niet al te lang hoeven te wachten om te weten wanneer we de game kunnen spelen. Als we stemacteur Tony Todd mogen geloven, zal dit ergens in september zijn.

“Watching your reactions today has been spectacular. We know you have tons of questions about Marvel’s Spider-Man 2 and we’re eager to share more soon, including news about the release date, pre-orders, and accessibility features.”