We hebben dit jaar al flink mogen griezelen en op 17 oktober aanstaande kunnen we aan de slag met het volgende horrorverhaal. Op die dag lanceert namelijk Alan Wake 2 dat – afgaande op de trailer – veel meer gaat leunen op z’n horroraspecten. We konden in de beelden al zien dat er twee speelbare personages zullen zijn.

Naast de titulaire Alan Wake zul je namelijk ook in de huid kruipen van FBI-agente Saga Anderson, die in Bright Falls is beland om een reeks rituele moorden te onderzoeken. Tijdens haar zoektocht stuit ze op een van de pagina’s van schrijver Alan, waarna het verhaal op het papier tot leven begint te komen. Remedy Entertainment vertelt verder op hun FAQ-pagina dat Alan Wake 2 natuurlijk een vervolg is, maar dat kennis van de voorgaande game niet per se nodig is.

De Finse studio gaat tevens kort in op de toekomst. Na de lancering zal de game namelijk ondersteund worden met gratis updates, maar er zullen ook twee uitbreidingen volgen, die voor nu slechts de titels “Nights Springs” en “The Lake House” dragen. Meer details wilde Remedy nog niet geven.

Ten slotte hoeven we niet lang te wachten op meer beelden van Alan Wake 2, want creative director Sam Lake zal tijdens het Summer Game Fest van Geoff Keighley ten tonele treden om gameplay beelden te tonen van de horrorgame, zo bevestigde Keighley via Twitter. Op 8 juni zal die show gaan plaatsvinden, dus noteer het in je agenda.

Zoals gezegd lanceert Alan Wake 2 op 17 oktober en de game verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.