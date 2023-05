Het duurt nog maar een paar dagen en dan kunnen we aan de slag met Diablo IV. Heb je een digitaal exemplaar gereserveerd, dan kun je de game alvast pre-loaden op 30 mei.

Wil je Diablo IV meteen spelen zodra het beschikbaar is, dan zul je vroeg je bed uit moeten komen of laat op moeten blijven. De pre-load wordt namelijk om 01.00 uur beschikbaar gesteld. Natuurlijk kun je ook gewoon later de game alvast installeren.

Heb je de normale versie van Diablo IV gepre-orderd, dan kun je het spel op 6 juni om 01.00 uur beginnen met spelen. Als je de Deluxe of Ultimate Edition hebt gekocht, kun je al op 2 juni om 01.00 uur aan de slag.