Diablo IV komt steeds dichterbij en op 6 juni kunnen alle spelers aan de slag in het nieuwe deel uit de franchise. In dit deel staat Lilith centraal en dat was ook terug te zien in de story trailer die onlangs getoond werd. Nu de release steeds dichterbij komt, kan het geen kwaad om de marketingmachine nog harder te laten draaien. Daarom heeft Blizzard een nieuwe trailer uitgebracht die er geen doekjes om windt.

In deze live-action trailer smeken diverse mensen namelijk om jouw hulp en vragen ze nog net niet of je de game wilt kopen. Een unieke insteek voor een live-action trailer. Maar gezien de duistere setting van de game en het gevaar dat Lilith is, is het wel een passende manier om spelers te overtuigen. Hieronder kan je de live-action trailer zien. Help jij de arme zielen in Diablo IV?