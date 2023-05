Vorige week werd aan het einde van de PlayStation Showcase gameplay van Marvel’s Spider-Man 2 getoond. Vond je de beelden en/of gameplay die je te zien kreeg wat tegenvallen? Geen zorgen, het was van een vroege build.

Insomniac community director James Stevenson kreeg via Twitter de vraag gesteld of de beelden die werden getoond tijdens de PlayStation Showcase representatief zijn voor de uiteindelijke versie. Op zich een logische vraag, waar een duidelijk antwoord op kwam

Marvel’s Spider-Man 2 zal hoogstwaarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit jaar verschijnen of iets eerder, dus je zou zelf al kunnen inschatten dat de game nog niet af is en dat de beelden dus afkomstig zijn van een vroege versie. Stevenson reageerde dan ook kort maar krachtig met ‘nee’ en voegde een GIF van Seth Meyers toe aan zijn antwoord.

Weten we dat ook weer. Wanneer de game precies uitkomt is nog niet bekendgemaakt.