Het volgende deel in de Assassin’s Creed franchise draagt de subtitel ‘Mirage’ en zal later dit jaar in de winkelrekken liggen. Als je de meest recente trailer gezien hebt, is de kans groot dat je al aan het aftellen bent. Dit nieuwe deel lijkt namelijk maximaal in te zetten op nostalgie en gaat terug naar de stealth-roots van de eerdere games. We leerden ook al dat de vraagprijs € 49.99 zal bedragen (of € 59.99 als je voor de Deluxe Edition kiest) en het goede nieuws houdt maar niet op.

Assassin’s Creed: Mirage zal namelijk speelbaar zijn op zowel last- als current-gen consoles. Je hoeft je echter geen zorgen te maken als je de last-gen versie koopt, want deze zal gratis te upgraden zijn naar de current-gen versie. Dat wil dus zeggen dat je met één aankoop Assassin’s Creed: Mirage zal kunnen spelen op zowel de PS4/Xbox One als de PS5/Xbox Series X|S. Dit komt de toegankelijkheid ten goede en dit kunnen we enkel maar aanmoedigen.

Assassin’s Creed: Mirage is te koop vanaf 12 oktober.