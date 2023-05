Voor de gamers die hunkeren naar een terugkeer van de prins is het helaas nog even wachten. De ontwikkeling van de Prince of Persia: The Sands of Time remake verloopt alles behalve vlekkeloos. Ubisoft biedt in Assassin’s Creed Mirage een schrale troost door je de outfit van de prins aan te laten trekken, maar wel tegen een kleine prijs.

Assassin’s Creed Mirage krijgt een adviesprijs van €49,99 met zich mee. Wil je de prins zijn kostuum aantrekken, dan zal je de Deluxe Edition moeten aanschaffen die €59,99 kost. Naast dat je Basim er bij kan laten lopen als de prins krijg je met de Deluxe Edition ook skins voor jouw paard en nog wat cosmetische extra’s. Ubisoft heeft daarvoor onderstaande trailer vrijgegeven.

Assassin’s Creed Mirage verschijnt op 12 oktober voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en streaming via Amazon Luna.