Later dit jaar kunnen liefhebbers van het horrorgenre aan de slag gaan met Alone in the Dark, een remake van de gelijknamige game uit 1992. Eerder deze maand werd al een showcase uitgezonden waarin heel wat info werd meegegeven en vanaf nu kunnen we ook zélf al even met de game aan de slag gaan.

Je kan immers een gratis proloog downloaden voor Alone in the Dark, een soort speelbare teaser waarin je in de schoenen stapt van de 11-jarige Grace Saunders. Om de release van dit gratis hoofdstuk extra in de verf te zetten, heeft THQ Nordic nu ook een korte trailer online gezet. De griezelige sfeer laat niet lang op zich wachten en de eerste beelden zijn alvast veelbelovend! Je kan deze proloog spelen op elk platform waarop Alone in the Dark beschikbaar zal zijn: PlayStation, Xbox en pc.

Alone in the Dark verschijnt op 25 oktober, bekijk de trailer waarvan sprake hieronder.