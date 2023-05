THQ Nordic en Pieces Interactive hebben via een showcase laten weten wanneer de ‘reimagining’ van Alone in the Dark beschikbaar zal zijn. Tevens werd er een kleine verrassing onthuld.

Op 25 oktober zal Alone in the Dark in de winkels liggen voor de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. Er is al een manier om een idee te krijgen van wat je kunt verwachten van de game. Er is namelijk al een speelbare proloog beschikbaar.