Street Fighter 6 komt eind deze week uit en dat blijkt een absolute topper te zijn. Volgende week mogen we de volgende hoogvlieger verwachten en dat is natuurlijk Diablo IV, waarvan nu ook de eerste reviews online zijn verschenen.

Die geven een goed beeld van de kwaliteit, waaruit blijkt dat Blizzard Entertainment een uitstekende game heeft afgeleverd. Zo krijgt deze titel meerdere malen de absolute topscore met aan de andere kant wat lagere cijfers die nog steeds ruim voldoende zijn.

Windows Central – 10

PCGamesN – 10

GameSpew – 10

GamingTrend – 10

Player 2 – 10

The Enemy – 10

TRG – 10

VideoGamer – 10

NPR – 9.5

COGconnected – 9.4

GRYOnline – 9.0

Forbes – 9.0

GGRecon – 9.0

INVEN – 9.0

Press Start Australia – 9.0

Screen Rant – 9.0

TrueGaming – 9.0

Twinfinite – 9.0

We Got This Covered – 9.0

GAMES.CH – 8.9

Jeuxvideo.com – 8.5

MGG – 8.5

Wccftech – 8.5

WellPlayed – 8.5

NME – 8.0

Destructoid – 8.0

Digital Trends – 8.0

GamesHub – 8.0

GameSpot – 8.0

Gfinity – 8.0

Shacknews – 8.0

Siliconera – 8.0

Gamer.no – 7.0

GamersRD – 7.0

Het aantal reviews van Diablo IV is nog niet al te groot, vanwege twee embargo’s. Onze review volgt tijdens het tweede embargo later deze week, omdat we dan meer over het verhaal mogen vertellen wat ons in de gelegenheid stelt een betere review te bieden.

Diablo IV is vanaf 6 juni verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.