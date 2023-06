De Booster Course Pass voor Mario Kart 8 Deluxe is alweer toe aan zijn vijfde pakket met extra tracks. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt, maar Nintendo laat weten dat ‘wave 5’ snel zal verschijnen.

De Canadese tak van Nintendo heeft een tweet de wereld ingestuurd over Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch. Hierin wordt ook aangegeven dat we niet lang meer hoeven te wachten op wave 5 van de Booster Course Pass.

Net als bij de vorige waves zullen er twee Cups worden toegevoegd en acht nieuwe parcoursen. Hoogstwaarschijnlijk zullen er ook meerdere nieuwe personages worden toegevoegd.