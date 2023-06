In een interview met Mp1st laat producent Andreas Schmiedecker weten dat je niet met de Alone in the Dark-serie bekend hoeft te zijn om van de reboot te genieten. Hoewel er veel elementen van het origineel uit 1992 zijn hergebruikt, gaat het verhaal een andere richting in. Oudgedienden mogen wel de nodige verwijzingen verwachten, maar ook nieuwelingen kunnen zonder problemen aan de slag. De volledige quote lees je hieronder:

“While we play a lot with elements and characters from the 1992 game and our story starts a lot like the original, we actually have a unique story that takes the original’s premise to all new places. If you remember the original story, you’ll find a lot of hints and references, but also a couple of surprises; while new players will get to enjoy the story without the need for any prior knowledge”.

Alone in the Dark lanceert op 25 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt momenteel ook de proloog van de game op ieder platform gratis spelen.