CD Projekt RED werkt al geruime tijd aan de eerste en tevens laatste grote uitbreiding voor Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Het is een lange tijd stil geweest over deze uitbreiding, maar tijdens de Xbox en Bethesda Showcase is de ontwikkelaar uit de schaduw gestapt met nieuwe beelden.

De nieuwe beelden kun je natuurlijk hieronder bekijken, waarin we onder andere Idris Elba in zijn rol zien kruipen. Daarnaast is bekendgemaakt wanneer we deze uitbreiding mogen verwachten. De release staat gepland voor 26 september dit jaar. Phantom Liberty lanceert dan op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

De uitbreiding zal waarschijnlijk een aanschafprijs van € 29,99 kennen.