We zijn al lange tijd op de hoogte dat er wordt gewerkt aan PayDay 3, maar we weten nog maar weinig over het spel. Misschien weten we nu echter wel wanneer het spel speelbaar zal zijn.

Dataminer Aggiornamenti Lumia heeft zich verdiept in de database van de Xbox  Marketplace en heeft een releasedatum ontdekt voor PayDay 3, die nog niet officieel zichtbaar is. Volgens de informatie zal PayDay 3 op 21 september uitkomen.

Het is heel goed mogelijk dat de releasedatum alvast is ingevoerd in de database van de Xbox Marketplace. Waarschijnlijk gaat deze datum live als deze wordt onthuld tijdens de aankomende Summer Game Fest showcase, die vanavond zal plaatsvinden.

De ontwikkelaar heeft ook al aangegeven dat PayDay 3 dit jaar zal verschijnen, dus het is zeer aannemelijk dat het spel op 21 september beschikbaar zal worden gesteld.