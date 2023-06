We hadden Enclave HD eigenlijk al tien keer kunnen uitspelen, want het originele plan was om de game in de herfst van 2021 uit te geven. We zijn ondertussen al twee jaar ouder geworden, maar we kunnen nu echt bijna met de remaster aan de slag.

Het ontwikkelen van Enclave HD is sowieso niet zonder problemen verlopen. Nadat de eerste planning voor de actie-RPG remaster niet werd gehaald, werd iedereen verzekerd dat de game in 2022 beschikbaar zou worden gesteld. Ook dat jaar ging voorbij zonder Enclave HD.

Nu komt er toch echt een einde aan het lange wachten op de game. Er is namelijk een heuse releasedatum gegeven. Op 29 juni zal de remaster van de actie-RPG uit 2002 speelbaar zijn op de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

Om te vieren dat Enclave HD er nu echt aankomt, is er een nieuwe video beschikbaar gesteld. Die kun je hieronder bekijken.