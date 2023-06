Mario Kart 8 is voor Nintendo een gigantisch succes, met name de Deluxe versie die op de Switch is verschenen. Het zou daarom niet gek zijn als er binnenkort eens een opvolger komt, hoewel er voor Mario Kart 8 Deluxe nog een aantal nieuwe banen aan zitten te komen. Hoe komen fans er dan bij dat Mario Kart 10 binnenkort wel eens een feit zou kunnen worden?

De reden is wellicht grappiger dan je zou denken. Een Reddit-gebruiker genaamd AutomaticSir411 was wat opgevallen in The Super Mario Bros. Movie. In de film rijden de broers rond in een busje van hun loodgietersbedrijf en op een van de buizen bovenop het busje valt een bijzonder serienummer te lezen, namelijk “221203MK10500N”. Met name het gedeelte “MK10500N” zou je kunnen interpreteren als zijnde “Mario Kart 10 soon”.

Zoals we net al aanstipten zou het al vreemd zijn gezien Mario Kart 8 Deluxe op dit moment nog nieuwe banen krijgt. Het zou ook vreemd zijn, omdat Mario Kart 9 dan in zijn geheel over zou worden geslagen tenzij je de Deluxe-uitgave van Mario Kart 8 als een soort deel 9 kan zien. Tsja, als je als fan al ruim 9 jaar wacht op een nieuw deel van jouw favoriete racer, wil je nog wel eens erg creatief worden met speculaties.

Wat denk jij?