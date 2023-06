Nu we weten wanneer Marvel’s Spider-Man 2 officieel uitkomt, heeft Insomniac Games via het PlayStation Blog meer details bekendgemaakt over de verschillende edities van het spel. Vanaf 16 juni zal het mogelijk zijn de game in pre-order te plaatsen en vanzelfsprekend komt dit met een extra.

Alle spelers met een pre-order krijgen vroegtijdig toegang tot het Arachknight pak voor Peter Parker, die in drie kleurvarianten komt. Voor Miles zal er een vroege unlock van het Shadow Spider pak beschikbaar zijn, eveneens met drie kleurvarianten. Verder zal de Web Grabber gadget vroegtijdig beschikbaar zijn én spelers krijgen 3 skillpunten om direct te spenderen.

Er zullen naast een regulier digitaal exemplaar ook nog een Digital Deluxe en Collector’s Edition verschijnen, de details daarvan hieronder.

Digital Deluxe Edition



Deze editie kost € 89,99 (een tientje meer dan de gewone editie) en bevat alle pre-order bonus content. In aanvulling daarop krijg je 10 unieke pakken, 5 voor Peter en 5 voor Miles. Tevens zitten er additionele foto modus frames en stickers bij én je krijgt 2 extra skillpunten.

Collector’s Edition



Dit is een vrij dure editie, want die gaat voor € 249,99 over de toonbank. Deze editie bevat alles van de Digital Deluxe Edition, aangevuld met een steelbook case en een figurine van 19 inch waarbij Spider-Man Venom bevecht. Deze editie zal via PlayStation Direct te koop zijn.