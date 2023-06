Afgelopen donderdag kondigde Ubisoft tijdens Summer Game Fest de game Prince of Persia: The Lost Crown aan. Een gloednieuwe game in de franchise die enigszins terugkeert naar de roots, aangezien de gameplay in 2.5D is.

Bij de aankondiging beloofde Ubisoft dat ze tijdens Ubisoft Forward meer van de titel zouden gaan laten zien en dat hebben ze zojuist gedaan. Hieronder meer gameplay met een uitgebreide toelichting van de ontwikkelaars.

Prince of Persia: The Lost Crown verschijnt op 18 januari 2024 voor alle gangbare platformen. In de tussentijd heeft de uitgever ook bekendgemaakt dat de game op alle platformen op 60 fps zal draaien.