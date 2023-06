Eind vorig jaar werd tijdens The Game Awards de game Banishers: Ghosts of New Eden aangekondigd. Na een half jaar van stilte is er nu een nieuwe trailer verschenen en die kan je hieronder bekijken. Ook is de release window aangekondigd.

De game van ontwikkelaar Don’t Nod en uitgever Focus Entertainment staat namelijk gepland voor een release eind dit jaar en dat is tegenwoordig vrij rap, gezien dat een jaar na de officiële aankondiging zou zijn. Een specifieke datum is echter nog even afwachten.

In de game krijg je te maken met Antea Duarte en Red Mac Raith die elkaars geliefden zijn en ook samenwerken als zogeheten ‘Banishers’ die het opnemen tegen mysterieuze en bovennatuurlijke krachten. Op een gegeven moment gaat dat fout en wordt Antea zelf een mysterieuze kracht, wat het avontuur oplevert dat je zult spelen.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.