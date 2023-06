De tweede uitbreiding voor Dying Light 2 zou ergens later dit jaar verschijnen, maar ontwikkelaar Techland heeft besloten meer tijd te nemen. Ze hebben aangekondigd dat de tweede grote uitbreiding voor de game naar 2024 opschuift.

Met de extra tijd die de ontwikkelaar neemt, zal de nieuwe content, de nieuwe map en de systemen die geïntroduceerd worden nog beter uit de verf komen. Oftewel, ze willen dat de content voldoet aan de kwaliteitseisen en dat kost meer tijd.

In de komende maanden zullen we meer informatie over de nieuwe content krijgen, te beginnen op 29 juni wanneer de ontwikkelaar een nieuwe livestream houdt.