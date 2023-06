PayDay 3 is al een lange tijd in ontwikkeling, maar staat voor dit jaar gepland. Nu weten we ook wanneer, want tijdens de Xbox Games Showcase heeft Starbreeze Studios de releasedatum aangekondigd. De shooter verschijnt op 21 september.

Tegelijkertijd is er ook nieuwe gameplay getoond, die je hieronder kunt bekijken. Het ziet er behoorlijk spectaculair uit, dus check het zeker even. De game is vanaf release direct via Xbox Game Pass beschikbaar.