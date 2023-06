CD Projekt RED werkt aan de Phantom Liberty uitbreiding voor Cyberpunk 2077 die een geheel nieuw verhaal zal bevatten, waar onder andere Idris Elba een rol in zal spelen.

Naast dat gloednieuwe verhaal, heeft de studio echter aan het technische aspect gewerkt en zodoende hebben de Polen onthuld dat de minimale systeemvereisten voor pc-spelers omhoog gaan, zodra Phantom Liberty beschikbaar is geteld.

De grootste verandering is dat HDD’s niet meer ondersteund worden, in plaats daarvan is de aanwezigheid van een SSD een vereiste, wat volgens CD Projekt RED voor verbeterde laadtijden en streaming moet zorgen.

Daarnaast worden er nieuwere GPU’s ondersteund – onder meer voor de RT Overdrive modus – en zijn oudere GPU’s uit de vereisten gehaald. Men zegt echter wel dat dit niet betekent dat Cyberpunk 2077 niet meer met deze hardware zal werken, maar simpelweg dat ze niet meer actief ondersteund worden en dat er ook niet op die specificaties getest wordt.

De volledige lijst zie je in de afbeelding hieronder.