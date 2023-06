IGN heeft een nieuwe Final Fantasy XVI gameplay video gedeeld, waarin een activiteit genaamd Hunt Battles getoond wordt. Zoals in alle andere Final Fantasy games zit ook nummertje 16 boordevol met monsters. In Final Fantasy XVI zul je kunnen jagen op diverse monsters voor beloningen zoals Gil en materialen. Het doet denken aan een bounty hunt systeem, al weten we nog niet precies hoe je deze Hunt Battles kunt starten.

In de gameplay showcase zien we Clive op jacht gaan naar een Grimalkin, dat zich kennelijk heeft verstopt in een groep Nakks, en een groter, gevaarlijker monster genaamd Atlas. Je kunt deze nieuwe gameplay video hieronder bekijken. Wil je Final Fantasy XVI zelf uitproberen, dan kun je nu de demo downloaden op de PlayStation 5.