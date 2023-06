Square Enix had al eerder bevestigd dat er een Final Fantasy XVI demo beschikbaar zou worden gesteld, maar tot voor kort wisten we nog niet wanneer deze precies online zou gaan. Het wachten is nu echter voorbij, want de demo is live op het PlayStation netwerk.

Ideaal dus als je niet langer kunt wachten om de wereld van Valisthea te betreden of als je even van tevoren wilt testen of de game iets voor jou is. Goed nieuws: je progressie zal worden bewaard en wordt overgezet naar de volledige game als je die aankoopt. Afgelopen nacht werd ook een nieuwe trailer getoond om de demo te vieren.

Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni voor de PS5.