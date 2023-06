Preview | Armored Core VI: Fires of Rubicon – Het is lang geleden dat we de Armored Core franchise van een nieuw deel voorzien zagen worden, voornamelijk omdat FromSoftware de afgelopen 10 jaar vooral met andere games bezig is geweest. Eind vorig jaar werd echter Armored Core VI: Fires of Rubicon aangekondigd en daarmee keert de reeks eindelijk weer terug. De game is ook al even in ontwikkeling, want de release staat gepland voor 25 augustus. Met nog ruim twee maanden te gaan, kregen we van Bandai Namco een presentatie over wat we kunnen verwachten.

De mechs gaan weer op pad

In Armored Core VI: Fires of Rubicon reizen we naar de afgelegen planeet Rubicon 3. Hier is een mysterieuze substantie gevonden en gezien dit de ontwikkeling van de mensheid enorm ten goede zou kunnen komen, trekt iedereen naar die planeet. Het mag geen verrassing zijn dat dingen fout lopen en zodoende verandert de planeet in een vurige bende. Het duurt vervolgens decennia voordat het weer veilig is om Rubicon 3 te bezoeken en dat is waar de game van start gaat. Wat je treft is een planeet in verval, met grote gebieden die te gevaarlijk zijn om te bezoeken.

Waar mensen doorgaans van fouten leren, begint het riedeltje in deze game weer van voor af aan. Zo reizen meerdere partijen naar Rubicon 3 om de controle te krijgen over de eerder aangehaalde substantie en dat levert natuurlijk oorlogen op. Als speler zul je Rubicon 3 bezoeken in een uit de kluiten gewassen mech, waarbij je eigenlijk namens de goeden zult strijden om deze substantie. Makkelijk zal het niet worden, want andere facties, bedrijven en rebellerende groepen zullen het je onderweg lastig maken.

Customizen maar

Iedereen die bekend is met de Armored Core franchise weet dat het vooral om de mechs gaat die in alle soorten en maten voorbij komen in het avontuur. Gezien customization vandaag de dag zeer belangrijk is, zul je de mogelijkheid krijgen om je eigen mech samen te stellen. Tijdens de presentatie van de game kregen we daar een korte demonstratie van en eerlijk is eerlijk, het lijkt behoorlijk diep te gaan. Je kunt namelijk allerlei onderdelen van je machine aanpassen, wat weer gekoppeld is aan statistieken. Als je een meer defensieve mech in elkaar sleutelt gaat dat ten koste van de mobiliteit, vanwege de toename in het gewicht.

Zet je juist in op volle aanval en mobiliteit, dan moet je rekening houden met minder bescherming waardoor een meer gefragmenteerde aanpak van vijanden verstandig is. Afhankelijk van hoe jij je mech inricht, zul je de gameplay naar jouw eigen speelstijl kunnen zetten en dat is één van de belangrijke features in het spel. Interessant is dat je de mogelijkheid krijgt om dit on-the-fly aan te passen. Zo werd er een level gedemonstreerd, waarin de speler het (opzettelijk) van de baas verloor om teruggezet te worden naar een checkpoint. Hier werd het zogeheten ‘Assembly’ scherm naar voren gehaald met nadien aanpassingen aan de mech.

Dit suggereert dat je altijd je mech kan aanpassen, wat van pas komt omdat het ene gevecht het andere niet is. Daar waar je dus je mech kan customizen is het echter wel belangrijk om de statistieken in de gaten te houden en uit te balanceren, zodat je met een effectieve machine op pad gaat. Via een vrij overzichtelijke presentatie kun je dat eenvoudig uiteenzetten, wat Armored Core VI: Fires of Rubicon ogenschijnlijk een vrij toegankelijke game maakt, in dat opzicht. FromSoftware staat immers bekend om hun retemoeilijke games, maar die filosofie wordt niet één op één op deze titel toegepast. Dit betekent echter niet dat de game simpel is. Integendeel.

Volgens FromSoftware is het spelen met je build, het anticiperen op gevechten en adequaat inspelen op de situatie de kern van de gameplay. Het puzzelen met je mech om in elke situatie het beste uit de hoek te komen is uiteindelijk de essentie, maar het is niet dat het de gameplay continu zal overheersen laat staan onderbreken. Als je eenmaal een goede build hebt waarmee je goed voor de dag komt, dan kun je ook aan één stuk door blijven spelen. Met andere woorden: je krijgt de vrijheid om de game te spelen op een manier die het beste bij jouw stijl past, waarbij je alle tools aangereikt krijgt om jouw build te verfijnen.

Traditionele Armored Core gameplay

Afgezien van het customizen wat een belangrijke rol speelt, zul je uiteindelijk ook in de actie goed voor de dag moeten komen. Wat dat betreft zag de game er in de presentatie prima uit. De mechs zijn ondanks hun logge voorkomen buitengewoon wendbaar. Dit is te danken aan de optie om met boosts te strafen en 180 graden te draaien met een druk op de knop, wat van pas komt omdat vijanden ook plots achter je kunnen opduiken. Ook heb je te maken met hoogteverschillen en afhankelijk van je boostcapaciteit (te customizen) kun je stukken vliegen tot de meter leeg is, die automatisch weer oplaadt na een paar tellen.

Voor enorme machines ziet de gameplay er behoorlijk vlot uit, waarbij de actie varieert van gerichte aanvallen met doelgerichte raketten tot het meer sprayen met machinegeweren. Ook daarin krijg je weer de vrijheid je wapens te customizen, wat dus volop vrijheid biedt om elke situatie geheel naar jouw eigen inzicht aan te gaan, matchend met je speelstijl. Hierbij moet je wel opletten dat je niet het loodje legt en om dat te voorkomen kun je reparatiekits gebruiken én je moet spelen met de mobiliteit van je mech, omdat het vuur letterlijk van alle kanten kan komen. Hierbij kan de omgeving bij momenten ook een uitdaging vormen, want het avontuur speelt zich zowel binnen als buiten af.

Het is eigenlijk opgedeeld in twee soorten scenario’s. Zo heb je de grote gebieden die je bezoekt, buiten op de planeet. Hier krijg je – afgaande op wat we gezien hebben – behoorlijk veel bewegingsvrijheid en dat laat je ook toe om vijanden vanop een afstand al onder vuur te nemen. Je zult echter ook geregeld indoor gaan en daarin kan de ruimte meer beperkt zijn. Om je te behoeden van plotselinge aanvallen zal het mogelijk zijn om de omgeving te scannen, zodat je ziet welke hindernissen je zult treffen en natuurlijk welke vijanden je om de hoek staan op te wachten.

De omgevingen verschillen best veel van elkaar en tussen gewone gevechten door zul je ook grotere vijanden tegenkomen, die meer aandacht vereisen in het verslaan. Tot slot zal je aan het einde van missies de echte uitdaging tegenkomen en dat zijn echt enorme mechs, die veel van je reactievermogen vragen. En als het niet lukt – dan cirkelen we mooi terug naar eerder in deze preview – is het zaak om je mech aan te passen. In alles oogt Armored Core VI: Fires of Rubicon als een traditionele Armored Core-game en we hebben in dat opzicht weinig echt unieke dingen gezien, maar gezien we al zo lang droog staan wat betreft content in deze franchise, is dat helemaal niet erg.

Voorlopige conclusie

Armored Core VI: Fires of Rubicon belooft precies te bieden wat je van de franchise verwacht. Grootse omgevingen, indrukwekkende mechs, high-tech wapengerij en buitengewoon wendbare movement van de machines, waardoor je zeer vlotte gameplay krijgt. Het puzzelen met je build vormt een essentieel onderdeel van de gameplay, waarbij je de juiste samenstelling moet zien te vinden voor een variatie van gevechten en als het niet lukt, kan je zo gelijk weer terug naar de tekentafel. Een tof concept, want dat geeft je meer vrijheid in hoe je de gameplay benadert. Tel daar spectaculaire actie bij op en je hebt Armored Core VI, een game die meer van hetzelfde biedt in de meest positieve zin van het woord. Liefhebbers van de reeks adviseren we de game op de verlanglijst te zetten.