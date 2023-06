Wie graag shooters speelt, maar helaas de closed beta van XDefiant heeft gemist, mag zich binnenkort gelukkig prijzen. Na de veelal positieve feedback van veel spelers komt er namelijk een open beta aan. Deze beta zal plaatsvinden van 21 tot 23 juni en is beschikbaar op pc, PlayStation en Xbox.

Mark Rubin zei tijdens de Ubisoft Forward presentatie dat alle feedback uit de closed beta opgepakt is. De game valt duidelijk in de smaak van streamers, dat blijkt wel uit de trailer die Ubisoft in elkaar heeft gezet. Je kan hieronder de trailer bekijken.

Tijdens de presentatie werden ook de plannen voor release en het eerste jaar gedeeld. Bij launch mag je de content van de bovenstaande afbeelding verwachten.