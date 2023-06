Tijdens de Ubisoft Forward-presentatie van afgelopen maandagavond werd The Crew Motorfest onthuld door onder andere wat gameplay te tonen. Nu is er een nieuwe video van de racegame verschenen, die nog dieper ingaat op de gameplay.

In The Crew Motorfest zullen verschillende locaties beschikbaar zijn om te rijden. Zo kun je rustig over het asfalt cruisen om even later op het strand langs de zee te racen. Bovendien kun je verschillende auto’s uit verschillende tijdperken besturen. Dit en meer komt aan bod in de onderstaande video.

Meer weten over de game? Check dan onze preview, aangezien we The Crew Motorfest al even hebben kunnen spelen.