We hebben de afgelopen dagen behoorlijk wat informatie en beelden van Starfield om onze oren gekregen. De sci-fi RPG van Bethesda Game Studios ligt op ramkoers voor de release in september en volgens Matt Booty zal Starfield minder bugs hebben dan de voorgaande games uit dezelfde stallen.

Maar hoe zit het precies met de plannen na de launch? Daar kan regisseur Todd Howard gelukkig al wat over vertellen. Howard ging in gesprek met IGN en hij kon onthullen dat Starfield ook na de launch voorzien zal worden van ondersteuning en content. Volgens Howard zijn ze bij Bethesda dol op uitbreidingen en datzelfde geldt voor de fans.

In dat opzicht zal Starfield minstens één verhalende uitbreiding krijgen en waarschijnlijk volgen er daarna meer, in verschillende groottes. Gezien Bethesda echter nog druk bezig is met het afronden van de daadwerkelijke game, zullen details nog even op zich laten wachten. Ondertussen mogen we gaan uitkijken naar de release van Starfield, die vanaf 6 september verkrijgbaar is.

“We love doing it, our fans love it. We’ve already announced the first one, we’re gonna do a story expansion pack that’s gonna be coming. We have plans to do things of varying sizes, and we’ve done a lot of that in our previous games. It’s something that we really like doing [and] our fans like, so despite the size of the game, there’s still things we want to add, as far as features in the future, stories, and things like that. So we think this is a game that’s hopefully going to continue for a long time that way.”