Het was voor een lange tijd onduidelijk wanneer Lies of P, de Soulslike game van ontwikkelaar Neowiz, uit zou komen. Tijdens Summer Game Fest kwam het hoge woord er eindelijk uit en zo weten we dat de game gepland staat voor 19 september. Tijdens de onthulling van de releasedatum verscheen er ook direct een demo en velen van jullie hebben ongetwijfeld het duistere verhaal over Pinokkio uitgeprobeerd.

Wie daar nog geen kans voor heeft gehad, kan eerst een uitgebreid kijkje nemen dankzij deze nieuwe video. In deze video van bijna 10 minuten krijg je een helder overzicht van alle aspecten van de game. Ook is de video ingedeeld in handige time stamps, dus je kan direct naar de delen gaan die je het meest interesseren. Je krijgt meer te zien van Pinokkio, de wereld van Krat, allerlei wapens, vijanden en nog veel meer in deze mooie gameplay demo.