Eerder werd al aangekondigd dat er een beta gehouden zal worden voor Mortal Kombat 1. Die zal in augustus plaatsvinden en is voor mensen met een pre-order toegankelijk. Het zal echter al eerder mogelijk zijn om de fighter te spelen, want voor volgend weekend staat er een stress test op het programma.

Om precies te zijn zal de stress test van 23 juni 17:00 uur tot en met 26 juni 17:00 uur plaatsvinden. Om hier aan deel te nemen is het noodzakelijk je aan te melden. Overigens biedt dat geen garantie op toegang tot deze test.

De stress test is enkel beschikbaar op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Hierbij stelt de ontwikkelaar ook dat dit géén beta is. Het is puur bedoeld om de infrastructuur van flinke activiteit te voorzien om te ontdekken of er problemen ontstaan.