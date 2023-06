Er is reeds een lange video van Atlas Fallen verschenen, waarin wordt uitgelegd wat je van de game kunt verwachten. Deck13 en Focus Entertainment vonden dit klaarblijkelijk niet genoeg, want er is wederom een video uitgekomen die meer informatie geeft over de gameplay van de aankomende actie-RPG.

Atlas Fallen speelt zich af in een woestijnachtige wereld, waarin je de strijd aangaat met Thelos, de zonnegod. Door het dragen van een speciale handschoen krijg je bijzondere krachten die je kunt gebruiken tegen de vele monsters die het op je gemunt hebben. De onderstaande video laat zien waar de gameplay precies uit bestaat.

Meer weten? Wij hebben de game inmiddels kunnen spelen en in onze preview vind je meer informatie.