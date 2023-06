Tijdens de Xbox Games Showcase van afgelopen zondag werd de game Like a Dragon: Infinite Wealth aangekondigd, een nieuw deel in de inmiddels langlopende Yakuza/Like a Dragon franchise. We kregen toen een vrij vermakelijke trailer te zien en hoewel het nog altijd aan gameplay beelden ontbreekt, hebben we nu weer een nieuwe video.

Deze video liet SEGA tijdens de Ryu Ga Gotoku Studio stream zien en het betreft hier een cutscène, waarin je Kazuma Kiryu en Ichiban Kasuga met elkaar ziet converseren. Beide personages zullen een rol spelen in de game en nu de onthulling er eenmaal uit is, zal SEGA beetje bij beetje meer gaan delen.