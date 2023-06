Final Fantasy XVI is nu nog maar één dag van ons verwijderd en de hypetrein bereikt nu echt zijn hoogtepunt. Waren alle trailers en video’s van de voorbije weken nog niet genoeg voor je? Dan neemt de wereld van Valisthea nu ook onze échte wereld over met een tijdelijke tentoonstelling om je helemaal onder te dompelen in de game.

Het Royal Armouries museum in Londen stelt namelijk vanaf nu tot 19 juli het zwaard van Clive, Invictus, tentoon in het museum dat gelegen is in de wereldberoemde Tower of London. Een professionele smid heeft maanden gewerkt aan het wapen en het resultaat mag zeker gezien worden!

Bekijk hieronder een korte video van wat je kan verwachten. Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni.