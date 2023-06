Het avontuur van Pokémon Scarlet & Violet zit er nog niet op. Nintendo kondigde immers eerder dit jaar twee uitbreidingen voor de game aan, zoals je hier terug kan lezen. De uitbreiding The Hidden Treasure of Area Zero is de eerste uitbreiding en die is nu verkrijgbaar.

Tijdens de Nintendo Direct van zojuist is er een nieuwe trailer van deze eerste uitbreiding getoond, die behoorlijk veel laat zien. De volgende uitbreidingen zijn The Teal Mask en The Indigo Disk die respectievelijk voor de herfst en winter van dit jaar gepland staan.

Meer over Pokémon Scarlet & Violet lees je in onze review.