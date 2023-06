Het wereldkampioenschap voor het vrouwenvoetbal zal op 20 juli aanstaande van start gaan. Net zoals het WK voor mannen eind vorig jaar, zal ook dit evenement na te spelen zijn in FIFA 23.

Electronic Arts laat weten dat de FIFA Women’s World Cup-update gepland staat voor het einde van deze maand. Met deze nieuwe modus kun je losse wedstrijden spelen met de teams die zich voor het wereldkampioenschap hebben gekwalificeerd, maar je kunt natuurlijk ook het gehele toernooi spelen.

Er is ook nog de modus ‘Lead Your Country’. Dit is de Be a Pro-modus voor de FIFA Women’s World Cup. Een specifieke releasedatum is echter nog even afwachten, gezien EA daar niet heel specifiek in was.