Fallout 76 is niet uitgekomen voor de current-gen consoles, maar je kunt de game natuurlijk wel spelen dankzij backwards compatibility. Er is nu een nieuwe update beschikbaar die spelers van de game op de PlayStation 5 of Xbox Series X|S een aardige upgrade geeft.

Fallout 76 had een framerate van 30 fps, maar op de Xbox Series X en S is dit opgehoogd naar 60 frames per seconde dankzij de FPS Boost. Hetzelfde geldt ook voor de game op de PlayStation 5, wat de speelervaring natuurlijk ten goede komt.

Er is nog meer goed nieuws, want ook de resolutie is iets omhoog gegaan en dit geldt ook voor de kwaliteitsinstellingen. Bovendien ziet bliksem er nu mooier uit dan voorheen het geval was.

De update werd uitgebracht in combinatie met de Once in a Blue Moon content, waarvan je hieronder de launch trailer kunt bekijken.