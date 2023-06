Fortnite heeft al tientallen samenwerkingen gehad met andere bekende franchises, waaronder John Wick, God of War en natuurlijk het Marvel universum. Ditmaal zijn de bekendste vrouwen uit The Witcher aan de beurt.

Eind vorig jaar kon je als Geralt of Rivia spelen in de Battle Royale-titel, nu kun je met Ciri en Yennefer van Vengerberg aan de slag. Deze cross-over is natuurlijk bedoeld om de aankomende release van het derde seizoen van de Netflix-serie te vieren.

Als je als Ciri wilt spelen, kost dat 2.000 V-Bucks. Dan krijg je het desbetreffende personage en een ‘basilisk glider’. Yennefer kost 1.500 V-Bucks. Als je haar pikhouweel en raaf-emote erbij wilt hebben, kost dat 1.800 V-Bucks.