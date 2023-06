Nu Microsoft bezig is om Activision Blizzard over te nemen, heerst er hier en daar angst dat Call of Duty op termijn een franchise zal worden die alleen nog op de Xbox consoles en pc verschijnt. Toch was het bij aanvang van deze generatie consoles bijna omgekeerd. Het heeft immers niet veel gescheeld of Call of Duty werd een PlayStation exclusive.

Sarah Bond, vicepresident van Xbox, onthulde dit gedurende een getuigenis op de hoorzitting tussen Microsoft en de FTC. Ze vertelde dat Bobby Kotick van Activision meer geld wilde om Call of Duty op de Xbox consoles te houden. Normaal gezien krijgt de uitgever 70% van de inkomsten en het platform 30%; Kotick wilde dit omvormen naar een 80-20% verhouding.

Microsoft kon gezien de populariteit van de franchise haast niet anders dan toegeven. Best ironisch, gezien de wijze waarop de kaarten nu liggen. Wat de reden hier precies voor was is niet helemaal duidelijk, maar het is aannemelijk dat het te maken had met een kleiner marktaandeel van Xbox.