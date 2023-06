De online stress test van Mortal Kombat 1 is volop aan de gang en onthult het nodige over NetherRealms nieuwste toevoeging aan de populaire fighting franchise. Zo zullen Quitalities opnieuw hun intrede maken. Voor wie niet weet wat een Quitality is: dit is een uiterst gewelddadige dood, die je personage ondergaat wanneer je je vroegtijdig terugtrekt uit een duel.

Een middel om op even hilarische als brutale wijze af te rekenen met rage quitters, dus. Hieronder vind je een voorbeeld van zo’n Quitality, vers uit de stress test. Wat wel opvalt, is dat het personage in deze video zichzelf om het leven brengt, op een manier die erg doet denken aan de Hara Kiri’s uit Mortal Kombat: Deception. Zouden deze ook terugkeren?