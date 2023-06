Alan Wake wist in 2010 een zeer plezierige ervaring te bieden. Om de speler de stuipen op het lijf te jagen, maakte de horrorgame vooral gebruik van ‘jump scares’ en ‘gore’. Dit zal echter anders zijn in het vervolg.

Eurogamer heeft een interview afgenomen met creative director Sam Lake, waarin hij heeft gezegd dat ze voor Alan Wake 2 inspiratie hebben gehaald uit modernere horrorfilms. Deze films leggen minder nadruk op de kenmerken die in Alan Wake werden gebruikt. De focus ligt tegenwoordig meer op een beklemmende sfeer en voelbare angst.

Dit komt ook terug in Alan Wake 2 en het beperkt zich niet tot alleen de artistieke invulling, het verhaal zelf zal namelijk ook een grote bijdrage hebben aan de angstaanjagende ervaring.

“I think that because we’re making a narrative-driven experience, we are focusing on a second-to-second horror, the atmosphere and how we build tension. But it’s the overarching narrative as well that’s important from a horror perspective and the journey those characters go through. I think modern horrors – they do that very well.”