Dying Light 2 zou deze zomer een nieuwe update krijgen die de game nog enger zou maken. Techland heeft zijn belofte gehouden en de desbetreffende update is nu beschikbaar. Een nieuwe video toont wat je hiervan kunt verwachten.

Met de ‘Good night, good luck’-update, zullen de nachten in de game niet alleen donkerder worden, maar de monsters die je tegenkomt zullen ook nog gevaarlijker zijn. Bovendien zullen ze in grotere aantallen aanwezig zijn.

Maar dat is niet alles, er zijn ook meer animaties aan de game toegevoegd en het parkourmechanisme is verbeterd. Zo heb je bijvoorbeeld meer controle over je personage tijdens het springen.

Bekijk de video hieronder om te zien wat de nieuwe update nog meer met zich meebrengt.