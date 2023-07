De pc- en PlayStation 5-versie van Baldur’s Gate 3 hebben gisteren weliswaar een nieuwe releasedatum gekregen, maar we weten niet hoe het staat met de Xbox Series X|S-versie. Begin dit jaar werd door Larian Studios gezegd dat deze versie wel degelijk in ontwikkeling is, maar wanneer deze zou verschijnen kon niet worden aangegeven. Nu is er echter iets meer duidelijkheid gegeven.

Swen Vincke, de creative director en oprichter van Larian Studios, kon tegenover IGN nog niet exact zeggen wanneer Baldur’s Gate 3 speelbaar zal zijn op de Xbox Series-consoles. Wat hij wel konden delen, is dat het de bedoeling is dat deze versie nog dit jaar in de winkels zal liggen.

“Our ambition is definitely to get it ready for this year. We want this game finished. It’s ready. It needs to get out there. We want players to play it. We want as many players as possible to play it. So it’s in our own best interest to bring it out on all platforms. We are doing everything we can, but we don’t want to compromise as we’re doing that. We want to make sure that when you get it in your hands you say hey, this is really good, I want to play this with my buddies in multiplayer.”