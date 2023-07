Over enige tijd verschijnt Ubisofts nieuwste racer, genaamd The Crew Motorfest. Om ons alvast in de stemming te brengen, voorzien zij ons regelmatig van nieuwe beelden. De nieuwste trailer heet de ‘Festival Program Trailer’, die dieper ingaat op een aantal van de activiteiten waar speler hun tanden in zullen kunnen zetten.

De trailer toont ook wat beelden van het eiland O’ahu, het eiland dat deel uitmaakt van de Hawaiiaanse archipel en waar de voertuigen op zullen losgelaten worden. De game zal een seizoenen systeem bevatten, waarbij elk seizoen vier maanden zal duren. Zo zullen er nieuwe wagens, maar ook kleding en andere spullen aan de game worden toegevoegd.

Bekijk zeker de onderstaande trailer van The Crew Motorfest, vooraleer de game wordt uitgebracht op 14 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.