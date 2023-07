Nintendo onthulde tijdens hun laatste Direct dat er een remake van Super Mario RPG op stapel staat voor een release later dit jaar. We zien tegenwoordig wel vaker dat er remakes van geliefde titels worden uitgebracht, hoewel de originele krachten achter deze games lang niet altijd betrokken zijn bij deze vernieuwde versies.

Dat geldt ook voor Chihiro Fujioka, voorheen de co-regisseur van Super Mario: Legend of the Seven Stars, zoals de game oorspronkelijk heet. De Japanner is dus niet aanwezig voor de remake, maar op Twitter laat hij wel weten dat hij verheugd is met de aankondiging en dat hij enorm uitkijkt naar de release, die op 17 november zal plaatsvinden.

In 2022 gaf de regisseur al aan dat hij graag nog eens een RPG in het Mario-universum zou willen maken, het liefst als zijn laatste game. Hij heeft zelfs al een verhaallijn klaarliggen, maar daar wilde hij niks over onthullen.

“Yeah, I would absolutely love to make one… yeah, so in my career, I’ve been involved in a lot of games and I would really like my final one to be another Mario RPG game, if possible…”