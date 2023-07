RoboCop: Rogue City heeft nog geen specifieke releasedatum gekregen, maar staat al geruime tijd gepland voor september dit jaar. Het kan echter goed zijn dat de game is uitgesteld naar november. Dit valt op te maken uit het nieuwe financiële rapport van uitgever Nacon.

Daarin staat te lezen dat de titel nu onder de maand november is gezet qua release, op 9 november om precies te zijn. Daarmee stelt Nacon ogenschijnlijk naast Test Drive Unlimited: Solar Crown nog een game uit en opmerkelijk is dat hier geen officieel persbericht over is uitgestuurd.

Het is dus een beetje vaagjes hoe het precies zit, want veelal geven ontwikkelaars een verklaring bij uitstel van games. Bij updates lees je het hier op PlaySense.